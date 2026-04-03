Diogo como nunca antes visto. O concorrente "perde a cabeça" com Eva e admite: «Estou-lhe com um pó (...) ai se eu falasse...»

No Secret Story 10, na mesa de refeições, a Luzia aconselha o Diogo a parar de se justificar a partir do momento em que decidiu ter determinados atos. O concorrente assume que, se não o fizer vai passar a imagem de é o único errado e os outros uns coitadinhos. A Ana considera que a Eva testou o Diogo ao incentivá-lo a falar do seu passado e o concorrente garante que não o fará, no entanto, atira que a ex-namorada se está a revelar. No jardim, a Eva, a Sara e a Liliana condenam a atitude da Ana por se rir de toda a situação. A Sara afirma que, com o trabalho que tem, a Ana está habituada a ver este género de situações e por isso ganhou essa frieza. Na casa de banho, o Diogo desabafa com a Ariana, assumindo que está cheio de raiva da Eva e nunca pensou que a ex-namorada fosse assim. Garante que se até agora teve respeito por ela, isso vai acabar, questionando como é que esteve 5 anos com uma pessoa assim…

Esta semana quatro concorrentes estão nomeados e vão a votações para SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

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