Diogo defende Ariana em conversa com Eva: «A miúda não tem culpa nenhuma»

No Secret Story 10, num momento a sós no exterior da casa, Eva confronta Diogo por causa de Ariana, fazendo lhe vários avisos. Eva acaba mesmo por implorar ao namorado que se afaste de Ariana, pois acredita que esta está a desenvolver sentimentos por si, correndo o risco de a magoar profundamente.

A décima edição do Secret Story marca uma nova era no reality show da TVI. A Casa mais vigiada do País foi alvo de uma transformação profunda e apresenta-se agora como um espaço inovador, surpreendente e praticamente irreconhecível.

Dez edições depois, o Secret Story entra numa nova fase e aposta forte na renovação total da Casa. O emblemático cenário onde nasceram segredos, alianças e confrontos foi completamente reinventado, dando lugar a um ambiente moderno, dinâmico e pensado ao detalhe para intensificar a experiência do jogo.

Mais do que uma simples remodelação estética, a nova Casa assume-se como um verdadeiro elemento ativo da competição. Cada divisão funciona como um destino diferente, com identidade própria e pistas escondidas que podem influenciar estratégias. O espaço foi concebido como um mapa interativo, onde cada recanto convida à descoberta e pode alterar o rumo do jogo.

Nesta edição, a Casa ganha protagonismo absoluto. Observa, escuta, reage e interfere na narrativa. Uma misteriosa orelha sussurra segredos, mãos inesperadas surgem com mensagens enigmáticas, uma cúpula mágica promete revelar verdades ocultas e um túnel intrigante traz pistas de outra dimensão. As paredes parecem ter ouvidos e nada passa despercebido.