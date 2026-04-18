Diogo deixa Eva a chorar: «Estou farto de te ouvir. És hipócrita, falsa, sonsa e mentirosa»

No Secret Story 10, os nomeados desta semana: Ana, Sara, Diogo, Eva e Liliana, juntam-se no lugar das "partidas" e justificam o porquê de cada um merecer permanecer na casa mais vigiada do país.

O ambiente aqueceu rapidamente com vários conflitos entre concorrentes. Liliana desvalorizou a ausência de alguns colegas na sua festa de aniversário, enquanto Cristina Ferreira destacou o afastamento entre Ana e Tiago, que passaram de aliados a rivais. A discussão entre os dois foi marcada por acusações mútuas: Ana mostrou-se desiludida com a postura do surfista, enquanto Tiago defendeu a sua sinceridade, afirmando que nunca teve intenção de a beneficiar no jogo.

Outro foco de tensão surgiu com Eva, líder da semana, devido à polémica da divisão de tarefas na cozinha. Diogo sentiu-se desrespeitado e acabou por acusar a ex-namorada de ser mentirosa, gerando um confronto direto entre ambos. Eva justificou-se com um pacto feito com outras colegas e reforçou que já não forma equipa com Diogo, o que agravou ainda mais o clima entre os dois. Paralelamente, Ana também criticou a postura da líder, apontando falta de organização e iniciativa.

O segredo da Voz veio intensificar o jogo e expor alianças e quebras de confiança. Depois de algumas concorrentes terem partilhado pistas que inicialmente eram secretas, a produção decidiu revelar mais informação à casa. Isso gerou acusações de jogo duplo, com Liliana a chamar “leva e traz” a Hugo, e Jéssica a mostrar-se visivelmente incomodada por ver uma vantagem estratégica desaparecer. Sara, por sua vez, assumiu que age mais com o coração do que com estratégia, o que acabou por a deixar emocionalmente abalada.

Num momento mais íntimo, Sara isolou-se e revelou sentir-se desiludida consigo própria por ter colocado relações pessoais acima do jogo. Ainda assim, garantiu que não mudaria a sua forma de ser. Já durante a festa temática “agente secreto do público”, surgiram novas teorias sobre os segredos, com Sara a aproximar-se de uma possível descoberta. Enquanto isso, Jéssica e Tiago mostraram foco no jogo ao combinarem estratégias para descobrir novas pistas, provando que, apesar dos conflitos, a competição continua ao rubro.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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