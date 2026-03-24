No Secret Story 10, Luzia tenta perceber o lado de Diogo e este acaba por desabafar com a concorrente. Veja a conversa completa.
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Diogo desabafa com Luzia: «Não julguem a Eva porque ela sempre disse para eu não fazer isto»
No Secret Story 10, Luzia tenta perceber o lado de Diogo e este acaba por desabafar com a concorrente. Veja a conversa completa.
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