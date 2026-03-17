Diogo deu um beijo a Ariana à frente de Eva? Veja as primeiras imagens exclusivas

A festa de aniversário de Norberto ficou marcada por um momento inesperado entre Diogo e Ariana. Um gesto surpreendente deixou os colegas em choque e já está a dar que falar dentro da casa.

O ambiente de celebração acabou por dar lugar a um momento inesperado que apanhou todos de surpresa. Depois do brinde e do bolo, Diogo protagonizou um gesto que rapidamente se tornou o centro das atenções.

O concorrente pegou num pedaço de chocolate com a boca e aproximou-se de Ariana, que aceitou sem hesitar. O momento acabou por parecer um beijo, deixando os colegas completamente boquiabertos.

A reação dentro da casa foi imediata, com vários concorrentes surpreendidos com a proximidade entre os dois. Entre eles, destacou-se Jéssica, que ficou visivelmente pasmada com o que assistiu.

Mais tarde, em conversa com a Voz, a concorrente partilhou as suas teorias sobre a relação entre Diogo e Ariana, levantando suspeitas sobre uma possível aproximação entre ambos.

Entre surpresas, reações intensas e dúvidas no ar, o momento promete marcar os próximos dias no Secret Story 10.