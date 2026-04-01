Diogo e Ariana trocam beijos escaldantes e são interrompidos por Eva. Veja a reação da concorrente

No Secret Story 10, à noite, na cama, Diogo e Ariana provocam-se mutuamente e quase se beijam às claras. Ariana faz de tudo para ver se Diogo a beija até que decide colocar a camisola a tapar a cara dos dois. O som dos beijos não enganam mas o clima arrefece com a entrada de Eva no quarto. Eva dispara uma asneirola, já Diogo sai logo do quarto para fumar.

