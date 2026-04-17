Diogo é falsamente expulso e deixa a casa em suspenso. Veja todas as reações aqui

No Secret Story 10, durante uma dinâmica, Diogo é o escolhido pelos colegas para abandonar a casa mais vigiada do País. Veja o momento aqui.

Logo a seguir, a Voz revelou que tudo não passou de uma "provocação", uma falsa expulsão. Diogo acabou por voltar à casa, poucos minutos depois.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10