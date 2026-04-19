Diogo e Hugo recebem privilégio no jogo. E alguém ficou nomeado diretamente

Na Gala do Secret Story 10, Hugo e Diogo são os primeiros a agarrar um envelope e, por isso, conquistam um privilégio no jogo. Hugo recebe o poder de nomear diretamente e Liliana é a escolha do concorrente. Apesar de poder reverter, Diogo decide manter a escolha do colega.
Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.
Vote para salvar o seu preferido:
ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18