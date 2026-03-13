No Secret Story 10, os concorrentes enfrentam uma nova dinâmica: os speed dating. Neste momento, os participantes do reality show tiveram encontros uns com os outros; à sorte. Diogo e Sara olhos nos olhos e de mãos dadas. Até a Voz reage: «O primeiro a beijar...».

Esta semana, há quatro nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10