Diogo 'exclui' Eva da sua lista de agradecimentos e Tiago não perdoa: «Nunca te esqueças que...»

No Secret Story 10, a atividade continua e Diogo revela que Hugo, Ricardo João, Hugo e Ariana ajudaram-no a superar toda a situação em que esteve envolvido, agradecendo esse apoio. Tiago considera que Diogo devia ter mencionado o nome de Eva, pois foi quem lhe mostrou mais lealdade. Na vez da Liliana, a concorrente revela que não tem estratégia, vai ser ela própria e ter respeito por quem tiver por si. Ana não concorda, criticando o tipo de linguagem da concorrente. Jéssica questiona se Ana está a referir-se ao momento em que Liliana a ofendeu durante a manhã, dando o mote para mais um desentendimento.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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