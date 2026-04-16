Durante o Última Hora do Secret Story 10, os concorrentes foram surpreendidos com 'presentes' vindos do exterior. Mas não sem antes de fazer em partilhas muito pessoais. Veja as confissões de Diogo.
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Diogo faz desabafo emotivo sob o olhar atento de Eva: «O meu coração mudou de rumo»
Durante o Última Hora do Secret Story 10, os concorrentes foram surpreendidos com 'presentes' vindos do exterior. Mas não sem antes de fazer em partilhas muito pessoais. Veja as confissões de Diogo.
- Secret Story
- Há 2h e 37min
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