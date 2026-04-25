No Momento Certo, Diogo não esconde o sofrimento que viveu fora da casa mais vigiada do país. O ex-concorrente assume ter apanhado um grande choque com tudo o que viu.
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Diogo mostra fragilidade ao falar do pós Secret Story 10: «Foi um choque muito grande»
- Secret Story
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