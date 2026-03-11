Diogo na mira dos colegas por desleixe na prova de resistência: «O pior é não assumir»

No Secret Story 10, a prova de resistência continua e há concorrentes mais empenhados que outros. O Hugo e o Diogo são os concorrentes que mais prevaricam e divertem-se com brincadeiras que os fazem cometer várias falhas. Quem se mostra mais indignada é a Jéssica que condena a postura desistente dos colegas. Os rapazes continuam sem levar a prova a sério, até que o Diogo parte o capacete e é acusado pela Ariana de estar a fazer batota.