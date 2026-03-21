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Diogo pega nas cuecas de Ariana. E até vai mais longe

No Secret Story 10, durante o Extra, os comentadores Teresa Silva, João Ricardo e Marcia Soares ficam chocados ao ver algo inédito acontecer em direto: Diogo veste as cuecas de Ariana.

Três concorrentes estão agora em risco de abandonar o jogo já no próximo domingo. Hélder, Liliana, Norberto e Tiago são os nomeados da semana e a votação já está aberta ao público. Os fãs podem votar através de chamada telefónica ou na aplicação TVI Reality.

VOTE PARA SALVAR:
Hélder - 761 20 20 08
Norberto - 761 20 20 14
Tiago - 761 20 20 19

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

  • Hoje às 01:15
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