Diogo pondera desistir? Namorada fica em choque com revelação dramática

No Secret Story 10, no despertar, ainda no rescaldo da eleição das plantas da Casa, Diogo continua em baixo e avisa Eva que quer sair do programa. No confessionário, Eva chora e mostra-se triste por saber que Diogo esteve mal durante a noite e, para proteger o segredo, não pôde apoiá-lo. Diogo desabafa com o grupo e diz que não veio para ser humilhado e Eva diz sentir receio do que possa vir a acontecer.

Os nomeados desta semana são: 

ANA – 761 20 20 01 

HUGO – 761 20 20 09 

PEDRO – 761 20 20 15 

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16 

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo? 

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10! 

