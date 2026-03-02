Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Diogo reage ao segredo de Pedro: «Não és diferente dos outros homens, és como nós»

Na gala deste domingo do Secret Story 10, o João desvendou o segredo de Pedro: «mudei de sexo». O concorrente falou abertamente sobre a transição durante a Cadeira Quente. Veja todas as reações.

A gala deste domingo ficou marcada pela expulsão de Ricky. A mulher, Liliana, não conseguiu conter as lágrimas à frente de todos depois de perceber que o marido não voltaria para a casa.

Ainda durante a gala, pela primeira vez, João foi confrontado no confessionário com a relação que teve com Catarina, que pensava não ser do conhecimento de ninguém. Assistiu ao casting da Catarina e negou todas as acusações feitas pela concorrente.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!

01:29

11:32
01:29

11:32
02:12

11:27
02:18

11:23
02:18

11:23
01:16

11:17
06:29

Ontem às 23:42
07:01

Hoje às 00:12
Hoje às 00:19
23 fev, 10:03
Há 1h e 50min
Há 2h e 3min
Hoje às 00:19
Hoje às 00:12
Ontem às 23:51
Ontem às 22:45
23 fev, 19:31
23 fev, 18:37
23 fev, 18:28
23 fev, 18:19
23 fev, 18:06
03:03

28 fev, 10:35
03:52

27 fev, 19:15
01:06

27 fev, 17:45
03:58

26 fev, 19:24
04:59

26 fev, 18:40
Ontem às 20:07
Ontem às 19:56
10:28

Ontem às 19:35
10:49

Ontem às 19:32
Ontem às 19:09
03:06

Hoje às 01:25
06:29

Ontem às 23:42
07:42

28 fev, 08:46
03:21

27 fev, 19:44
02:18

27 fev, 17:40
