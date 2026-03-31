Diogo reforça que não quer «namorar» com Ariana e esta passa-se: «Então afastamo-nos!»

No Secret Story 10, Ariana chateia-se com Diogo porque ele disse que, por enquanto, queria estar sozinho descartando a hipótese de ter um relacionamento com ela. Diogo tenta explicar que terminou uma relação de 5 anos, por isso, é natural que queira ir com calma, no entanto, Ariana não compreende e vira-lhe as costas deixando Diogo bastante enervado. Este vai para a sala, desabafar... com Eva, que nada diz. Já no quarto, os dois acabam por fazer as pazes e Diogo faz ver a Ariana que podem ter uma relação, mas lá fora.

