Após a gala, o Diogo tenta a sua sorte para despistar os colegas quanto ao seu segredo e “revela” que a Catarina é sua irmã. O João cai na mentira e confessa que já tinha ouvido falar no concorrente. A Liliana mostra-se chocada e, no confessionário, o Diogo elogia a sua própria estratégia para afastar as suspeitas de que está relacionado com a Eva.
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Diogo "revela" que é irmão de Catarina e João fica chocado: «Já tinha ouvido falar dele»
- Hoje às 18:51
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