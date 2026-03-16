Diogo "revela" que é irmão de Catarina e João fica chocado: «Já tinha ouvido falar dele»

Após a gala, o Diogo tenta a sua sorte para despistar os colegas quanto ao seu segredo e “revela” que a Catarina é sua irmã. O João cai na mentira e confessa que já tinha ouvido falar no concorrente. A Liliana mostra-se chocada e, no confessionário, o Diogo elogia a sua própria estratégia para afastar as suspeitas de que está relacionado com a Eva.