Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

No Secret Story 10, durante o Especial, fora do direto, após verem as imagens do suposto interesse do Hugo na Eva, o Hélder mete-se com o rapaz que diz que não tem tempo a perder. No confessionário, o Diogo diz que não tem de ficar chateado com o Hugo porque não sabe da verdade mas considera que a namorada dá muita abertura… A Ariana pergunta a Eva se tem interesse em Hugo e ela responde que é giro, mas falta-lhe qualquer coisa. A Ariana aconselha a não forçar e, se não sente nada, mais vale não brincar tanto com ele. Após o Especial, o casal não conversa e a Eva acaba em lágrimas.

O Especial de ontem do Secret Story 10 ficou marcado pela primeira grande revelação da edição. Hugo carregou no botão e desvendou o segredo de Ricardo João, «Representei a Seleção Nacional de futebol», mas a celebração durou pouco. A Voz exibiu imagens que mostram Ricardo a revelar o próprio segredo ao colega, numa conversa proibida pelas regras. O resultado foi uma sanção pesada: nomeação direta e conta a zeros para Ricardo João. Já Hugo, apesar de ter acertado, não recebeu qualquer prémio.

A noite trouxe ainda momentos de grande tensão emocional. Catarina assistiu, no confessionário com Cristina Ferreira, a imagens inéditas onde João fazia comentários sobre o corpo da atual namorada fora da casa. A concorrente não conteve as lágrimas, evidenciando que a ligação entre ambos, que já se tinham envolvido antes do programa, continua mal resolvida. A postura fria de João dentro do jogo e a revelação de que tem namorada cá fora agravaram a fragilidade de Catarina, tornando cada dia de convivência mais difícil e emocionalmente intenso.