Diogo tem «dois amores» e está dividido entre Eva e Ariana? Ciúmes «falam mais alto»

O Diogo está deitado na cama com a Eva a conversar muito baixinho e, na cama em frente, está a Ariana que atira que não é permitido sussurrar. O casal continua agarrado e a Ariana comenta que «estão sempre deitados». O Diogo fala à bebé ao ouvido da namorada que o aconselha a ir para perto da Ariana. Depois de alguma insistência, o Diogo salta da cama da namorada e vai deitar-se na da Ariana…

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05
Diogo – 761 20 20 06
Liliana – 761 20 20 12
Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega
«Vocês não têm nada que falar do que eu faço...»: Hugo arrasa Ana e Luzia e deixa um alerta às colegas
Cristina Ferreira confronta Sara com imagens da discussão com Hugo: «Sente-se palhaça?»
Sara perde a cabeça com Hugo: «Foste a única pessoa que me conseguiu destabilizar aqui dentro»
O amor está no ar. Eva e Diogo trocam beijos e elogios às escondidas dos colegas
Eva e Diogo discutem e o motivo está relacionado com a postura da concorrente no jogo
Uma loiraça super sexy: Descobrimos a identidade da amiga especial de Hugo e mostramos-lhe fotos inéditas

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Amores e desamores de Liliana: As imagens inéditas da relação com Zé e Fábio

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Este foi o concorrente expulso do Secret Story. As reações foram de choque

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Lembra-se de Liliana que deixou o noivo Zé por outro homem? Caso semelhante no novo Secret Story agita o país

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer
O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente
Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Marta Cardoso desabafa: "Já comecei tantas vezes do zero"

Liliana Aguiar sai do Dubai e abandona o gato? Influenciadora digital esclarece!

Francisco Monteiro submetido a exames médicos após agressões no Estádio da Luz

