Diogo tem uma nova estratégia e diz a Ariana que é "irmão" de Eva

No quarto NY, o Diogo fala a sós com a Ariana e insiste na ideia de ser irmão de uma das concorrentes da casa. A Ariana fica confusa e atira o nome da Eva. O concorrente continua com a sua estratégia, questionando se pode confiar na Ariana. Em confessionário, o Diogo revela que o seu plano é fazer com que acreditem que a Eva é sua irmã e não namorada…