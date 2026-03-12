Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva

No Secret Story 10, já de luzes apagadas, Liliana está sentada na cama onde está Ariana e Diogo e este incentiva a hospedeira a dizer à Liliana para ir para a outra cama. Ariana questiona-o se está a demonstrar interesse em si e os dois entram numa picardia. Quem observa a tudo é Eva, que se encontra deitada na cama em frente. No confessionário, admite sentir ciúmes. Ariana questiona Diogo do porquê de não ter tentado aproximar-se de Eva e Diogo diz que não calhou e que caso se aproxime deixará de ter tempo para ela. A verdade é que acabam a dormir juntos e Eva adormece sozinha na sua cama.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

