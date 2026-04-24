Discurso final da Voz emociona concorrentes e já se fala em saudades

A poucas horas da grande final, um dos momentos mais marcantes da edição já está a dar que falar dentro e fora da casa.

Após o último Especial do Secret Story 10, as reações ao emotivo discurso final da Voz surgem de imediato, num momento carregado de sentimento entre os concorrentes.

As palavras deixadas pela Voz tocam os finalistas, que não escondem a emoção ao recordar tudo o que viveram ao longo da experiência. Entre partilhas e olhares cúmplices, torna-se evidente o impacto que o percurso teve em cada um.

Mesmo em véspera da gala final, começa já a instalar-se um sentimento de nostalgia, com vários concorrentes a assumirem que irão sentir saudades de tudo o que viveram na casa da Voz.