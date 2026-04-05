Discussão acesa entre Liliana e Ariana deixa casa ao rubro: tudo começou com uma música

Na Gala do Secret Story 10, um VT exibido durante a emissão mostrou um momento de grande tensão dentro da casa. Liliana e Ariana envolveram-se num despique depois de Liliana ter pedido para que uma música fosse retirada, enquanto Ariana defendia que a canção deveria continuar a tocar.

A troca de palavras rapidamente escalou e a discussão intensificou-se, com o ambiente a tornar-se caótico entre as duas concorrentes. O momento acabou por gerar um clima de tensão na casa, com ambas a manterem posições firmes durante o confronto.