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Discussão ao rubro. Leandro e Liliana fazem graves acusações contra Pedro Jorge

No Secret Story - Desafio Final, Leandro e Liliana discutem arduamente contra Pedro Jorge. As acusações são feitas de parte a parte e o clima ferve.

João Ricardo foi o concorrente salvo desta noite, mas a votação continua a decorrer.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

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