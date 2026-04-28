Discussão aquece e Leomarte acaba por desmaiar na cozinha

Um momento de tensão entre Afonso e Diana Dora terminou de forma inesperada, com Leomarte a desmaiar na Cozinha e a ser assistido no Confessionário.

Afonso aconselhou Diana Dora a aprender a lidar melhor com a pressão do jogo, num comentário que acabou por gerar resposta imediata. Em tom irónico, a concorrente afirmou estar a gostar da companhia de Afonso e disse que ele lhe transmite “boas vibes”, dando início a uma troca de acusações entre ambos.

Com os ânimos a subir, Leomarte pediu aos colegas para falarem mais baixo, mas acabou por se sentir mal e desmaiar no meio da Cozinha, deixando todos em alerta.

O concorrente foi rapidamente assistido e levado para o Confessionário, onde desabafou em tom de brincadeira que os colegas o vão deixar “maluco” de tanto desmaiar, numa tentativa de desvalorizar o susto vivido na Casa.

