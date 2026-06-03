Discussão entre Sara e João Ricardo escala e esta acaba a virar-lhe as coisas. E a 'culpa' é de Pedro Jorge

No Secret Story - Desafio Final, Sara e João Ricardo voltam a desentender-se. Isto porque o concorrente assume-se chateado com a postura que a colega tem tido nos últimos dias, principalmente no que toca a Pedro Jorge. Veja tudo.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.