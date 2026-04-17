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Discussão escala entre Ana e Liliana e a troca de insultos leva esta concorrente a intervir

No Secret Story 10, a discussão entre Ana e Liliana terminou numa troca de insultos. Sara "meteu-se ao barulho" e arrasou ambas, acusando-as de falta de respeito.

No Especial, o ambiente aqueceu rapidamente com vários conflitos entre concorrentes. Liliana desvalorizou a ausência de alguns colegas na sua festa de aniversário, enquanto Cristina Ferreira destacou o afastamento entre Ana e Tiago, que passaram de aliados a rivais. A discussão entre os dois foi marcada por acusações mútuas: Ana mostrou-se desiludida com a postura do surfista, enquanto Tiago defendeu a sua sinceridade, afirmando que nunca teve intenção de a beneficiar no jogo.

Outro foco de tensão surgiu com Eva, líder da semana, devido à polémica da divisão de tarefas na cozinha. Diogo sentiu-se desrespeitado e acabou por acusar a ex-namorada de ser mentirosa, gerando um confronto direto entre ambos. Eva justificou-se com um pacto feito com outras colegas e reforçou que já não forma equipa com Diogo, o que agravou ainda mais o clima entre os dois. Paralelamente, Ana também criticou a postura da líder, apontando falta de organização e iniciativa.

O segredo da Voz veio intensificar o jogo e expor alianças e quebras de confiança. Depois de algumas concorrentes terem partilhado pistas que inicialmente eram secretas, a produção decidiu revelar mais informação à casa. Isso gerou acusações de jogo duplo, com Liliana a chamar “leva e traz” a Hugo, e Jéssica a mostrar-se visivelmente incomodada por ver uma vantagem estratégica desaparecer. Sara, por sua vez, assumiu que age mais com o coração do que com estratégia, o que acabou por a deixar emocionalmente abalada.

Num momento mais íntimo, Sara isolou-se e revelou sentir-se desiludida consigo própria por ter colocado relações pessoais acima do jogo. Ainda assim, garantiu que não mudaria a sua forma de ser. Já durante a festa temática “agente secreto do público”, surgiram novas teorias sobre os segredos, com Sara a aproximar-se de uma possível descoberta. Enquanto isso, Jéssica e Tiago mostraram foco no jogo ao combinarem estratégias para descobrir novas pistas, provando que, apesar dos conflitos, a competição continua ao rubro.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

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