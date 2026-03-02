Discussão sobe de tom depois de nomeações: Tiago e Ariana entram em confronto e situação acaba em choro

O ambiente ficou tenso na Casa do Secret Story 10 após as nomeações cruzadas entre Tiago e Ariana. O confronto entre ambos trouxe acusações, críticas à postura e momentos de emoção.

Depois de se terem nomeado mutuamente, Tiago e Ariana decidiram esclarecer os motivos das respetivas decisões. O concorrente justificou a sua escolha com o facto de não ter gostado de ser mandado calar por Ariana durante uma dinâmica, considerando que esse momento marcou a sua perceção sobre a colega.

Já Ariana defendeu-se, argumentando que considera que Tiago contribui pouco para o jogo e que essa foi a razão que a levou a nomeá-lo. A concorrente acrescentou ainda que não aprecia a forma como ele se dirige a si e garantiu que, caso o comportamento se mantenha, continuará a votar nele nas próximas nomeações.

Em conversa no confessionário, Ariana foi mais longe e afirmou não gostar do tom que Tiago utiliza nas discussões, defendendo que existe agressividade nas palavras dele e que sente até alguma maldade na postura assumida.

O confronto intensificou-se quando Tiago acusou Ariana de ter o ego demasiado elevado e de demonstrar pouca humildade, referindo declarações em que a concorrente afirmou saber qual é o seu “tipo de mulher”. Essas palavras deixaram Ariana visivelmente afetada, acabando por se emocionar e chorar durante a discussão.

Com posições divergentes e sentimentos expostos, a relação entre os dois volta a ficar fragilizada, num contexto em que cada confronto pode ter impacto direto no percurso dentro da Casa.