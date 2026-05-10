Dois novos concorrentes entram no Desafio Final. E esta foi a reação da Casa

No Secret Story – Desafio Final, Catarina e Ricardo João são os novos concorrentes do programa. Durante o momento da entrada, a Casa reage em choque.

Foi uma semana de forte tensão dentro da casa. Esta noite, a Voz quer saber quem são os principais alvos. As movimentações dos últimos dias prometem ter peso na gala.

A lista de concorrentes do Secret Story – Desafio Final ainda não está encerrada. Esta noite descubra quem vai entrar e de que forma a sua chegada pode alterar a dinâmica do jogo.

Não se esqueça que ainda pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA – 761 20 20 02

ARIANA – 761 20 20 03

LEANDRO – 761 20 20 11