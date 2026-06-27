VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo Duas vitórias em 6 meses! Pedro Jorge vence o Desafio Final. E estas foram as reações em estúdio No Secret Story - Desafio Final, Pedro Jorge é o grande vencedor com 58% dos votos. Em estúdio, as reações não mentiram. Secret Story Há 2h e 1min Últimos vídeos Últimos vídeos 03:37 Duas vitórias em 6 meses! Pedro Jorge vence o Desafio Final. E estas foram as reações em estúdio Há 2h e 1min 03:37 João Ricardo reage ao segundo lugar: «Não tenho aqui faca para cortar o melão» Há 1h e 54min 03:37 Após a vitória, Marisa corre para os braços de Pedro Jorge Há 2h e 1min 02:37 Vitória entregue! Foi este concorrente que levou o grande prémio para casa Há 2h e 6min 02:37 Com 58% dos votos, este é o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final Há 2h e 6min 01:28 De ir às lágrimas! Pedro chega a estúdio e agarra-se aos filhos Há 2h e 12min 04:29 Estúdio em êxtase! Cristina Ferreira recebe ovação em direto Há 2h e 15min 01:44 Após separação de Norberto, Catarina fala pela primeira vez em público Há 2h e 20min 04:32 Muitas lágrimas e um aplauso de pé! Recorde os melhores momentos da Voz Há 2h e 22min 04:36 Leandro avalia percurso no Desafio Final: «Tentei sempre blindar-me» Há 2h e 29min 03:58 Após despedida emocionante da Voz, João Ricardo e Pedro dizem "Adeus" à Casa Há 2h e 35min 00:42 Tudo pode mudar! Gráfico mostra votações renhidas Há 2h e 35min 01:22 João Ricardo tem atitude inesperada. E Cristina Ferreira e a Voz não escondem a surpresa Há 2h e 38min 01:17 Hilariante! Cristina Ferreira desafia Pedro e João Ricardo a juntarem-se. E o que acontece a seguir é de rir à gargalhada Há 2h e 45min 05:24 Última Campanha: Pedro Jorge e João Ricardo enumeram motivos para vencer Há 2h e 47min 06:42 Lugar de Bronze atribuído. Este finalista conquistou o terceiro lugar no Desafio Final Há 2h e 54min