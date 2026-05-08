Dupla improvável! Leandro e Afonso unem-se para chatear Marisa Susana: e o momento é de chorar a rir

No Secret Story - Desafio Final, Vestidos de mimos, Afonso e Leandro começam por desestabilizar Marisa Susana que se encontra a fazer o almoço. Já irritada, Marisa faz queixas a Ariana que está sozinha e alertar Liliana por não estar a ajudá-la. Marisa Susana garante que não frita mais bife nenhum e João Ricardo chama Liliana “malmequer” e a colega responde “Liliana, se faz favor”. João Ricardo goza e chama-a de “Liliana, fáxavor”. Liliana diz que ele fala com ar de superioridade e João diz que ela, a partir de agora, é “Liliana fáxavor”. Liliana diz que é muito fácil para tirá-lo do sério.

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