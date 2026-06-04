Durante forte discussão, Flávia põe os pontos nos "is" a Liliana: «Avança!»

No Secret Story – Desafio Final, Flávia e Liliana envolvem-se numa forte discussão durante a manhã, que acaba com a cantora a passar-se e virar costas à colega. Liliana acusa a colega de ter falta de amor próprio, por facilmente se rir com quem já lhe “fez mal”.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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