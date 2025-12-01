Dylan sobre Pedro e Marisa serem um casal: «Não lhes fica muito bem»

No «Dois às 10», recebemos Dylan, o 10.ª expulso do «Secret Story 9». Após uma experiência intensa dentro da casa mais vigiada do país, o jogo chegou ontem ao fim para este concorrente. Dylan partilha as suas primeiras reações após a saída, recorda os desafios que enfrentou e revela os momentos que mais o marcaram no reality show.