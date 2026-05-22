E a pergunta que não quer calar. Afinal, houve um não um beijo técnico?

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes foram parabenizados pela Voz pelo excelente trabalho que fizeram na representação. E questionou ainda os concorrentes e houve um beijo técnico. Todos disseram que não mas a dúvida fica no ar. No final, a recompensa deixou-os em êxtase: noite de pizza!

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19