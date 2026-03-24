No Secret Story 10, Ariana tenta perceber em que ponto está a relação de Diogo e Eva. A concorrente duvida dos sentimentos de ambos e este deixa tudo em pratos limpos.
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«É amor?»: Diogo dá resposta explosiva sobre o que sente por Eva
No Secret Story 10, Ariana tenta perceber em que ponto está a relação de Diogo e Eva. A concorrente duvida dos sentimentos de ambos e este deixa tudo em pratos limpos.
- Secret Story
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