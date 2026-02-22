É empresária e esposa de um jogador de futebol: Conheça Jéssica

Na gala de estreia do Secret Story 10, conhecemos Jéssica, empresária e esposa de um jogador de futebol.

Aos 33 anos, Jéssica divide a vida entre Portimão e a China. Empresária no setor da cosmética, vive no país asiático com o noivo, jogador de futebol, e é mãe de dois filhos.

Extrovertida, frontal e dona de uma gargalhada impossível de ignorar, entra no Secret Story com um objetivo claro, ganhar o prémio e cumprir um sonho pessoal. Confessa ser obcecada por organização e limpeza, assume a vaidade sem reservas e garante que não tem medo do cancelamento nem de dizer exatamente o que pensa.

