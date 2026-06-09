«É forçado!»: João Ricardo defende Sara e julga opinião de Leandro e Liliana. E a reação da colega é inesperada

No Secret Story – Desafio Final, Liliana e Leandro criticaram o jogo de Sara, considerando que a colega não está à altura do Desafio Final por se incomodar com críticas. Sara e Marisa aperceberam-se da conversa, e João Ricardo atirou que os dois estavam a fazer exatamente o mesmo que criticavam em Sara. Acusou-os ainda de terem conversas forçadas, gerando uma picardia entre os três. Sara entrou na discussão e disse a Liliana que, se não partilhar a opinião de João Ricardo, a sua perspetiva simplesmente não conta.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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