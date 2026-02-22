É lutador profissional de wrestling e tem grandes sonhos: Conheça João, o «golden boy» do secret story

Na gala de estreia do Secret Story 10, mais um concorrente entra nesta edição: chegou a altura de conhecer João.

Antigo jogador de basquetebol e licenciado em Gestão, João, de 29 anos, encontrou no wrestling a sua verdadeira paixão. No ringue é conhecido como “Golden Boy”, nome que reforça a sua imagem confiante e determinada.

Natural de Massamá, impõe respeito pela estatura, mas garante que é muito mais do que aparenta. Focado e intenso, não tolera faltas de respeito e entra no Secret Story com a meta bem definida, conquistar o prémio e dar visibilidade à sua carreira.

