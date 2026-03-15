E se fosse Eva a aproximar-se de João? Resposta de Diogo deixa estúdio a rir: «É diferente»

No Secret Story 10, Diogo esteve à conversa com Cristina Ferreira no confessionário, para comentar os recentes acontecimentos entre si, Eva e Ariana. O concorrente assumiu que lhe custa ver imagens da namorada em lágrimas, mas foi ao responder a uma pergunta de Cristina que o estúdio mais reagiu. E se fosse a Eva a aproximar-se de João? A resposta de Diogo deixou o estúdio inteiro a rir: «É diferente».

Recorde que minutos antes, Eva abriu o coração no confessionário e revelou tudo o que sente sobre os recentes comportamentos de Diogo.

Em estúdio, Cristina Ferreira conversou com a irmã da concorrente, que foi honesta em tudo o que disse: Eva e Diogo não foram feitos um para o outro, a seu ver, e garantiu que este tipo de situações já tinham acontecido no passado.

A gala do Secret Story 10, conduzida por Cristina Ferreira, promete fortes emoções. Entre um novo segredo prestes a ser revelado, o regresso do Bazar da Voz e mais uma expulsão, a noite poderá mudar o rumo do jogo.

A gala marca também o regresso do Bazar da Voz. Algumas encomendas podem trazer boas notícias para certos concorrentes, mas outras poderão ter consequências inesperadas dentro do jogo.

Além disso, está garantido que mais um segredo será revelado, o que poderá provocar novas mudanças na dinâmica da casa.

No final da noite, haverá ainda uma expulsão. Catarina, Hugo e Sara estão nomeados e dependem do voto do público para continuar no jogo.

A votação é para salvar:

Catarina – 761 20 20 04

Hugo – 761 20 20 09

Sara – 761 20 20 18