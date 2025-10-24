Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Eduardo Ferreira reage a pergunta sobre Marco Paulo: «Não posso responder a isso»

No «Dois às 10», recordamos a vida e o legado de Marco Paulo, um ano após a sua partida. Eduardo Ferreira, conhecido por ser um dos herdeiros do icónico cantor, abre o coração e partilha connosco memórias íntimas, histórias e sentimentos que o uniam a Marco Paulo.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:01
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Fora da Casa

A revelação que deixou todos em choque: Sandro quer juntar novamente Liliana e Zé

A revelação que deixou todos em choque: Sandro quer juntar novamente Liliana e Zé

19:54
Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

18:51
Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother

Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother

17:09
Eduardo Ferreira quebra o silêncio sobre Marco Paulo e revela segredos nunca contados

Eduardo Ferreira quebra o silêncio sobre Marco Paulo e revela segredos nunca contados

16:40
Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

16:36
Bruna Gomes e Bernardo Sousa voltam aos reality shows? A "prova" que está a dar que falar

Bruna Gomes e Bernardo Sousa voltam aos reality shows? A "prova" que está a dar que falar

16:25
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

Hoje às 16:36
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

2 out, 11:41
Ele nem sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

Ele nem sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

Hoje às 12:52
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

7 out, 10:31
Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Ontem às 10:25
Ver Mais

Notícias

A revelação que deixou todos em choque: Sandro quer juntar novamente Liliana e Zé

A revelação que deixou todos em choque: Sandro quer juntar novamente Liliana e Zé

Há 1h e 13min
Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

Há 2h e 16min
Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother

Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother

Há 3h e 58min
Eduardo Ferreira quebra o silêncio sobre Marco Paulo e revela segredos nunca contados

Eduardo Ferreira quebra o silêncio sobre Marco Paulo e revela segredos nunca contados

Hoje às 16:40
Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

Hoje às 16:36
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

Ontem às 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

Ontem às 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

Ontem às 16:43
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

Ontem às 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

Ontem às 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

Ontem às 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após saber de morte, Noélia Pereira desabafa: "Estou em lágrimas contigo"

Após saber de morte, Noélia Pereira desabafa: "Estou em lágrimas contigo"

Hoje às 12:38
Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

22 out, 16:29
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

22 out, 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 12:58
Ver Mais Outros Sites