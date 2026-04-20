Ego inflamado? Hugo e Sara deixam aviso a Eva: «Amocha um bocado, o prémio ainda não é teu»

Na Cadeira Quente do Secret Story 10, Hugo e Sara relembram Eva que o prémio ainda não é dela e avisam a colega para ter atenção ao seu ego inflamado e Hugo afirma que Eva pode estar a ressentir-se por já não ser o centro de todas as conversas e imagens. Jéssica e Liliana entram em bate-boca pelas atitudes passadas de Eva.

