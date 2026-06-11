«Ele não me sabe respeitar»: Leandro perde a paciência com João Ricardo

No Secret Story – Desafio Final, os concorrentes são desafiados a arrefecer os ânimos, e têm de atribuir cubos de gelo às pessoas com quem gostariam de ter relações menos escaldantes. João Ricardo escolheu Marisa Susana e a concorrente reagiu de forma inesperada. Leandro decidiu defender a amiga e trocou farpas com João Ricardo. Veja o momento aqui.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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