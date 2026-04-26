No Desafio Final, Inês Morais e Eva comentam a entrada de Leandro na casa. As vencedoras assumem que Leandro ainda que seja muito frontal, vai precisar de tempo para se habituar aos concorrentes.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
«Ele precisa de tempo»: Inês Morais e Eva têm algo a dizer sobre Leandro e pode surpreender
- Secret Story
- Há 2h e 11min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:39
«Ele precisa de tempo»: Inês Morais e Eva têm algo a dizer sobre Leandro e pode surpreender
Há 2h e 11min
05:20
Estratégia e inimizades. Estas foram as nomeações no confessionário
Há 4 min
01:08
Pai de Sara surge pela primeira vez e admite: «Ela vai ter pessoas à altura dela para jogar»
Há 10 min
04:23
Inédito. Sara conquista prova da imunidade com camisola "amaldiçoada" vestida: «A lei do reverso esteve do meu lado»
Há 11 min
06:40
Hilariante. Luzia e João Ricardo lutam pela imunidade mas nem tudo corre bem
Há 16 min
03:14
«Podia estar a dar mais»: Catarina Miranda comenta os primeiros minutos de Afonso na casa
Há 23 min
02:13
Segredo da semana na posse de Daniela Santo. Descubra tudo
Há 27 min
06:28
Mal entrou na casa, Afonso "arrasou" Sara: «Foste uma cópia barata de uma concorrente»
Há 30 min
05:22
«Não gosto dela (...) é mentirosa»: Flávia e Daniela "lavam roupa suja" em direto
Há 56 min
06:44
Dois "furacões": Flávia e Diana Dora estão prontas para subir a "palco" no Desafio Final
Há 1h e 1min
05:48
Ana e Bruno aceitam o desafio e prometem uma postura diferente. Descubra tudo
Há 1h e 10min
04:39
Afonso está de volta e a namorada Catarina Miranda tem algo a dizer. Está relacionado com Ariana
Há 1h e 19min
06:29
Inédito. Catarina Miranda e Afonso Leitão entram juntos no Desafio Final?
Há 1h e 20min
02:08
A Voz está generosa. Este é o presente de "milhões" que Juliana recebeu
Há 1h e 24min
05:51
Juliana e Diogo Afonso estão de regresso. Será que a concorrente já recebeu as meias?
Há 1h e 26min
01:46
Reações de choque à entrada de Ariana na casa. E Sara é a mais «passada»
Há 1h e 32min