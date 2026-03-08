«Ele só me estava a fazer festinhas na barriga»: Sara explica tudo sobre a "noite escaldante" ao lado de Hugo

No Secret Story 10, No Quarto Marrocos, Jessica começa por falar do sinal de consentimento que passou ontem para Hugo e Sara, a concorrente afirma que o Anfitrião ao ver as movimentações dos concorrentes deve ter pensado «vão se lamber para outro lado». Ao ouvir a colega, a esteticista refere que não aconteceu nada. Momentos mais tarde, é Norberto que entra pelo quarto adentro e pergunta a Hugo se os cobertores têm manchas, ao qual o colega afirma que não Após alguns minutos, é Hélder quem se junta à conversa dos colegas. O osteopata é apanhado de surpresa com o que Jéssica lhe conta, mas Sara garante aos colegas que Hugo só estava apenas a fazer-lhe festas na barriga. Hélder fica intrigado com as informações e alega que o sítio que esta enuncia é demasiado específico. Após isso, Jéssica atira que, «se fosse verdade tirava a tesão a qualquer pessoa» e Hugo concorda.

