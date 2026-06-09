Eleição do novo Guia da Semana agita a casa. Saiba quem foi eleito

No Secret Story – Desafio Final, a eleição do Guia da Semana começou com Bruno a bloquear Sara. Afonso e Marisa votaram em Pedro por ser o seu aniversário, enquanto Liliana votou em si própria, prometendo fazer tudo para que a festa do colega fosse "bombástica". Pedro respondeu, sem rodeios, que não a queria na sua festa, ao que Liliana retorquiu que a resposta dizia tudo sobre o seu carácter. Após empate, Bruno desempatou a favor de Pedro.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

Acompanhe tudo aqui