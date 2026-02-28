Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
«Eles sabem tudo mas não sabem nada»: Diogo e Eva debatem estratégia

No Secret Story 10, Eva e Diogo debatem estratégias depois do Especial. Diogo assume que os colegas desconfiam dos segredos do dois. Ricardo João entra no quarto e o casal começa a falar de uma suposta pista.

Dez edições depois, o fenómeno Secret Story escreve um novo capítulo na história da televisão portuguesa. A décima edição do reality show da TVI chega com uma Casa completamente transformada, fruto de uma profunda renovação que promete marcar uma nova era no formato. 

Após intensas obras, a emblemática Casa renasceu. O espaço foi reinventado de raiz e apresenta-se agora como um ambiente surpreendente, moderno e praticamente irreconhecível para os fãs mais atentos do programa. 

Mais do que um simples cenário, a nova Casa assume-se como um verdadeiro mapa interativo. Cada divisão transporta os concorrentes para uma experiência distinta, cada detalhe foi pensado ao pormenor e cada espaço convida à descoberta constante. 

Mas as novidades não ficam por aqui. Nesta edição, a Casa ganha vida própria. Observa, escuta, reage e interfere na dinâmica do jogo. As paredes parecem ter ouvidos, uma misteriosa orelha sussurra segredos, mãos inesperadas surgem com mensagens e uma cúpula mágica promete revelar verdades escondidas. Há ainda um túnel enigmático que traz pistas vindas de outra dimensão. 

Na décima edição de Secret Story, os concorrentes não enfrentam apenas os adversários. Enfrentam também a própria Casa, um espaço inovador que testa limites, desafia emoções e guarda mistérios capazes de mudar o rumo do jogo. 

 

