Em conversa com Leandro, Liliana volta a justificar escolha: «Está apagada»

No Secret Story – Desafio Final, Liliana tentou justificar a sua decisão de salvar Sara, considerando-a uma jogadora apagada e lembrando que Bruno lhe pediu para ser nomeado. Leandro não ficou convencido, alertando para as possíveis consequências no jogo. A conversa foi interrompida por João, que veio do jardim avisar os dois que os colegas estavam a ouvir tudo no quarto.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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