Em direto, Eva abre o coração e faz confissão inesperada: «Tranquila e em paz»

No Secret Story 10, durante o Especial com Cristina Ferreira, Eva abre o coração e garante que se sente tranquila, em paz e mais feliz. A concorrente confessa que se sente aliviada e admite que não gostaria de voltar a estar na posição em que estava há duas semanas.

Eva afirma ainda que nunca teve dúvidas de que o amava da mesma forma de sempre, mas acredita que do outro lado os sentimentos já não seriam iguais, deixando no ar uma reflexão sobre a relação que marcou os últimos dias dentro da casa.