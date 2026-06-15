No «Dois às 10», Gonçalo Coelho surpreende Margarida Carvalheiro, em direto, com uma viagem de sonho.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Em direto, Gonçalo Coelho surpreende Margarida Carvalheiro: «Não acredito»
- Hoje às 10:57
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:15
Em direto, Gonçalo Coelho surpreende Margarida Carvalheiro: «Não acredito»
Hoje às 10:57
02:31
Leandro manda boca a Pedro Jorge: «Tu no teu Twitter dizes isso...»
Há 1h e 26min
05:41
Leandro e Pedro Jorge em picardia: «Não és fiel a ninguém»
Há 1h e 31min
06:16
Sara sem paciência: «Só o Leandro é que é jogador»
Há 1h e 44min
02:30
Marisa Susana fala do jogo de Pedro Jorge e envolve a mãe do concorrente
Há 1h e 46min
07:21
«Lá fora vai cada um para seu lado»: Leandro, Marisa Susana e Pedro Jorge discutem o futuro do "trio"
Há 1h e 55min
02:57
Marisa provoca Bruno com «chá de noção» e leva resposta à altura
Há 2h e 18min
05:43
Será o fim? João Ricardo perde a cabeça durante discussão com Sara: «Sou burro»
Há 2h e 32min
03:01
Lágrimas sem fim: João Ricardo isola-se e o inesperado acontece
Há 2h e 49min
01:58
Nuno Eiró faz confissão e questiona Afonso: «Não resisto em perguntar-te»
Há 2h e 53min
01:08
Marcia Soares lança farpa a Afonso e Catarina é chamada para a conversa: «Aprendes-te com a Miranda»
Há 2h e 54min
01:22
Afonso é apelidado em direto e não contem o riso: «Solto, livre, leve e fresco»
Há 2h e 56min
03:29
A ferver: Pedro provoca Leandro e o motivo é Liliana
Há 3h e 10min
06:08
Fortes insinuações levam Marisa Susana a pedir «distância» de Bruno Simão
Há 3h e 20min
04:44
«Cresce!»: Leandro e João Ricardo discutem como nunca os viu
Há 3h e 34min
03:50
Bruno recusa missão e Voz promete consequência: «Não suporto a Marisa Susana»
Há 3h e 50min